Milano 14:33
42.928 -0,68%
Nasdaq 3-nov
25.973 0,00%
Dow Jones 3-nov
47.337 -0,48%
Londra 14:33
9.655 -0,48%
Francoforte 14:33
23.835 -1,23%

Madrid: rosso per Banco Santander

Migliori e peggiori
Madrid: rosso per Banco Santander
(Teleborsa) - Ribasso per la banca spagnola, che presenta una flessione dell'1,82%.

Il confronto del titolo con l'Ibex 35, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Banco Santander rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Le implicazioni di breve periodo dell'istituto di credito spagnolo sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 8,757 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 8,62. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 8,894.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```