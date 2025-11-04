Madrid: si concentrano le vendite su Laboratorios Farmaceuticos Rovi

(Teleborsa) - Composto ribasso per il gruppo farmaceutico spagnolo
, in flessione dell'1,93% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Laboratorios Farmaceuticos Rovi
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'Ibex 35
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario tecnico di Laboratorios Farmaceuticos Rovi
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 57,97 Euro con area di resistenza individuata a quota 59,07. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 57,58.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)