Manovra, Confesercenti: da taglio Irpef impatto minimo su consumi

(Teleborsa) - "La manovra di bilancio per il 2026 si inserisce in un contesto internazionale ancora segnato da incertezze. Nelle previsioni per il 2026, la pressione fiscale si manterrà stabile al 42,8%. Dal lato delle entrate, la voce più significativa è rappresentata dal contributo atteso da banche e assicurazioni, pari a 4,4 miliardi di euro. Il taglio della seconda aliquota IRPEF, invece, risulta inferiore rispetto alle anticipazioni della stampa: non 4 miliardi, ma 2,9". Lo sottolinea il Presidente di Confesercentiin audizione presso le Commissioni Riunite Bilancio di Camera e Senato sulla Legge di Bilancio 2026.- "La scelta di consolidare il rientro del deficit ha comportato la rinuncia a orientare la legge di bilancio 2026 in senso più marcatamente espansivo. Con riferimento ai consumi delle famiglie,", prosegue Gronchi sottolineando che l’asnonostante uno dei punti qualificanti della manovra sia costituito dalla riduzione di due punti della seconda aliquota IRPEF. In particolare: la riduzione dell’aliquota Irpef al 33% genera un beneficio di 2,9 miliardi, la detassazione degli incrementi contrattuali di 475 milioni, la corresponsione di una somma a titolo di trattamento integrativo speciale per i dipendenti del comparto turistico-alberghiero con redditi fino 40mila euro, di 17 milioni. L’insieme di questi interventi ammonta tuttavia ad appena 4,2 miliardi, lo 0,3% del reddito disponibile delle famiglieintrodotto un correttivo per evitare che l’inflazione trascini verso l’alto il reddito effettivo e faccia perdere le agevolazioni. Una nota dolente del capitolo fiscale è poi la riduzione di 21,6 milioni di euro annui (dal 2026 in avanti) delle risorse destinate ai Centri di Assistenza Fiscale (CAF), prevista dall’art. 129 come misura di contenimento della spesa pubblica. Anche vietare, a partire dal prossimo primo luglio, la compensazione dei crediti d’imposta è un grave errore"."Gli occupati sono aumentati, ma - sottolinea il Presidente . il mercato resta frenato da un forte disallineamento tra domanda e offerta. Le imprese, soprattutto nel terziario e nel turismo, faticano a trovare profili adeguati, penalizzate da un sistema formativo poco allineato e da un inverno demografico che limita il ricambio generazionale Il primo elemento che merita attenzione riguarda la misura prevista dall’art. 4 sulla detassazione degli aumenti retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali. La norma esclude i rinnovi avvenuti nel 2024, lasciando scoperti circa 5 milioni di lavoratori del terziario e del turismo. Si auspica pertanto che il Parlamento modifichi la disposizione, estendendo la detassazione anche ai contratti collettivi nazionali sottoscritti nel 2024 con effetti economici nel 2026, e riservando il beneficio ai CCNL sottoscritti dalle organizzazioni maggiormente rappresentative. Il dumping contrattuale costa oltre 1,5 miliardi al sistema economico. Non si può regalare la detassazione degli aumenti contrattuali a chi applica contratti pirata".