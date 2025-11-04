MPLX, utile netto in crescita a doppia cifra nel terzo trimestre 2025

MPLX

(Teleborsa) -ha chiuso il terzo trimestre 2025 con undi 1.545 milioni di dollari, in crescita rispetto ai 1.037 milioni del terzo trimestre 2024. Nei primi nove mesi dell'anno, l'utile netto attribuibile a MPLX è stato di 3.719 milioni, in aumento rispetto ai 3.218 milioni dei primi nove mesi del 2024.L'è stato di 1.766 milioni, in crescita rispetto ai 1.714 milioni del 3Q24. L'EBITDA rettificato del segmentoè stato di 1.137 milioni, in aumento rispetto ai 1.094 milioni del terzo trimestre del 2024. L'EBITDA rettificato del segmentoè stato di 629 milioni, di poco superiore ai 620 milioni del 3Q24.Nel corso del trimestre, MPLX ha generato 1.431 milioni die 1.468 milioni di. Ilè stato di (2.305) milioni di dollari, dovuto in gran parte alle acquisizioni di Northwind Midstream e del restante 55% di BANGL.MPLX ha annunciato una distribuzione di 1,0765 dollari per unità comune nel terzo trimestre del 2025, con una copertura della distribuzione di 1,3x per il trimestre. Il leverage ratio era pari a 3,7x alla fine del trimestre."MPLX ha mantenuto il suo impegno a restituire il capitale, aumentando la distribuzione del 12,5% per il secondo anno consecutivo, a dimostrazione della convinzione nelle nostre prospettive di crescita", ha dichiarato. "Per rafforzare la sostenibilità della crescita dell'EBITDA rettificato a una cifra media, stiamo investendo nelle nostre principali regioni di crescita, i bacini del Permiano e di Marcello, e stiamo implementando l'ottimizzazione strategica del portafoglio".