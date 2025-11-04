Milano 17:35
43.262 +0,09%
Nasdaq 19:43
25.499 -1,82%
Dow Jones 19:43
47.026 -0,66%
Londra 17:35
9.715 +0,14%
Francoforte 17:35
23.949 -0,76%

New York: balza in avanti MercadoLibre

Apprezzabile rialzo per il mercato online leader in America Latina, in guadagno dell'1,82% sui valori precedenti.
