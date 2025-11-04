New York: brillante l'andamento di Travelers Company

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della compagnia di assicurazioni americana
, con una variazione percentuale del 2,42%.
Il confronto del titolo con il Dow Jones
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Travelers Company
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status tecnico della big delle polizze assicurative
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 270,1 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 276,4. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 266,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)