New York: nuovo spunto rialzista per MercadoLibre

(Teleborsa) - Scambia in profit il mercato online leader in America Latina
, che lievita dell'1,82%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, si nota che MercadoLibre
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,34%, rispetto a -0,4% dell'indice dei titoli tecnologici USA
).
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 2.389,1 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 2.299,1. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 2.239,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)