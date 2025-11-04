New York: nuovo spunto rialzista per MercadoLibre

mercato online leader in America Latina

Nasdaq 100

MercadoLibre

indice dei titoli tecnologici USA

(Teleborsa) - Scambia in profit il, che lievita dell'1,82%.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,34%, rispetto a -0,4% dell').Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 2.389,1 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 2.299,1. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 2.239,5.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)