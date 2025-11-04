Milano 17:35
Migliori e peggiori
New York: nuovo spunto rialzista per MercadoLibre
(Teleborsa) - Scambia in profit il mercato online leader in America Latina, che lievita dell'1,82%.

Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che MercadoLibre mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,34%, rispetto a -0,4% dell'indice dei titoli tecnologici USA).


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 2.389,1 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 2.299,1. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 2.239,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
