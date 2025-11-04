Milano 17:35
43.262 +0,09%
Nasdaq 19:45
25.518 -1,75%
Dow Jones 19:45
47.043 -0,62%
Londra 17:35
9.715 +0,14%
Francoforte 17:35
23.949 -0,76%

New York: nuovo spunto rialzista per Travelers Company

Migliori e peggiori, In breve
Bene la compagnia di assicurazioni americana, con un rialzo del 2,38%.
