Milano 17:35
43.262 +0,09%
Nasdaq 19:45
25.518 -1,75%
Dow Jones 19:45
47.043 -0,62%
Londra 17:35
9.715 +0,14%
Francoforte 17:35
23.949 -0,76%

New York: prevalgono le vendite su Atlassian

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso per la società di software australiana, che tratta in perdita del 7,63% sui valori precedenti.

La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del Nasdaq 100. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.


Tecnicamente, Atlassian è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 171,1 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 158. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 184,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
