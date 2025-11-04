New York: prevalgono le vendite su Atlassian

(Teleborsa) - Ribasso per la società di software australiana
, che tratta in perdita del 7,63% sui valori precedenti.
La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del Nasdaq 100
. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.
Tecnicamente, Atlassian
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 171,1 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 158. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 184,1.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)