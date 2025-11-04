Milano 17:35
43.262 +0,09%
Nasdaq 19:45
25.518 -1,75%
Dow Jones 19:45
47.043 -0,62%
Londra 17:35
9.715 +0,14%
Francoforte 17:35
23.949 -0,76%

New York: prevalgono le vendite su Palantir Technologies

Migliori e peggiori, In breve
A picco la società attiva nella creazione di software per assistere le indagini e le operazioni antiterrorismo, che presenta un pessimo -8,07%.
