New York: risultato positivo per Marriott International

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la compagnia alberghiera statunitense, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,96%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Marriott International rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico di medio periodo di Marriott International ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 275,3 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 284,8, mentre il primo supporto è stimato a 265,8.

