New York: seduta difficile per Shopify

(Teleborsa) - Ribasso per l'azienda di commercio globale con sede in Canada
, che passa di mano in perdita del 6,53%.
Lo scenario su base settimanale di Shopify
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Shopify
, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 170,2 USD. Primo supporto visto a 156,9. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 152,2.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)