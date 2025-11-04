Milano 4-nov
43.262 +0,09%
Nasdaq 4-nov
25.436 -2,07%
Dow Jones 4-nov
47.085 -0,53%
Londra 4-nov
9.715 +0,14%
Francoforte 4-nov
23.949 -0,76%

New York: seduta difficile per Shopify

Migliori e peggiori
New York: seduta difficile per Shopify
(Teleborsa) - Ribasso per l'azienda di commercio globale con sede in Canada, che passa di mano in perdita del 6,53%.

Lo scenario su base settimanale di Shopify rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Shopify, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 170,2 USD. Primo supporto visto a 156,9. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 152,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```