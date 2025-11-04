Milano 17:35
43.262 +0,09%
Nasdaq 19:46
25.526 -1,72%
Dow Jones 19:46
47.057 -0,59%
Londra 17:35
9.715 +0,14%
Francoforte 17:35
23.949 -0,76%

New York: sell-off per CDW

Migliori e peggiori, In breve
New York: sell-off per CDW
Scende sul mercato il fornitore americano di prodotti hardware e software, che soffre con un calo del 4,71%.
Condividi
```