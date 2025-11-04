Nokia lascia la borsa di Parigi, resterà quotata a Helsinki e New York

Nokia

(Teleborsa) -ha annunciato l'intenzione di ritirare le proprie azioni dalla Borsa Parigi Euronext, mantenendo le quotazioni al Nasdaq di Helsinki e alla piazza di New York.Il produttore finlandese di apparecchiature per le telecomunicazioni ha citato le ragioni alla base della sua decisione legate ai volumi di scambio, ai costi e ai requisiti amministrativi, associati alla quotazione parigina.Il Consiglio di Amministrazione di Nokia ha deliberato di presentare una domanda diper le sue azioni dal mercato regolamentato di Parigi Euronext, soggetto all’approvazione del board di Parigi Euronext. Il delisting dovrebbe entrare in vigore entro i prossimi tre mesi.Nokia ha consigliato agli investitori le cui azioni sono quotate su Parigi Euronext di consultare i propri consulenti d’investimento o depositari riguardo ai potenziali impatti del delisting.