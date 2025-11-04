Nuovo contratto per gli enti locali: aumenti da 140 euro e più flessibilità sul lavoro

(Teleborsa) - Firmato l’accordo per il nuovo Contratto collettivo nazionale di lavoro
del comparto Funzioni Locali (triennio 2022-2024),
che interessa oltre 430mila dipendenti di Comuni, Province, Regioni, Città metropolitane, Unioni di comuni e Camere di commercio.
L’intesa, siglata tra Aran e i sindacati Cisl, Uil e Csa,
prevede aumenti medi mensili di circa 140 euro lordi
e introduce maggiore flessibilità organizzativa,
tra cui la possibilità di distribuire le 36 ore settimanali su quattro giorni e il riconoscimento del buono pasto anche per chi lavora in smart working.
Sul piano professionale, viene prorogata al 2026 la deroga per le progressioni tra aree e innalzato a 22mila euro
il tetto per gli incarichi di Elevata Qualificazione (EQ). Novità anche per la Polizia Locale, che potrà cumulare incentivi derivanti dal Codice della Strada e indennità di ordine pubblico.
Secondo il presidente dell’Aran, Antonio Naddeo
, l’accordo "rappresenta un equilibrio tra le aspettative del personale e la sostenibilità del sistema", segnando un passo avanti nella modernizzazione della contrattazione pubblica.