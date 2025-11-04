Parigi: giornata depressa per Saint Gobain

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il produttore di materiali edili
, che mostra un decremento dell'1,95%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Saint Gobain
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico della società attiva nell'edilizia
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 81,37 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 81,89. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 81,13.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)