Parigi: giornata depressa per Saint Gobain

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il produttore di materiali edili, che mostra un decremento dell'1,95%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Saint Gobain, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo status tecnico della società attiva nell'edilizia mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 81,37 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 81,89. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 81,13.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
