Milano 14:35
42.937 -0,66%
Nasdaq 3-nov
25.973 0,00%
Dow Jones 3-nov
47.337 -0,48%
Londra 14:35
9.656 -0,47%
Francoforte 14:34
23.841 -1,21%

Parigi: performance negativa per Hermes

Composto ribasso per la maison di moda francese, in flessione del 2,17% sui valori precedenti.
