Milano
14:35
42.937
-0,66%
Nasdaq
3-nov
25.973
0,00%
Dow Jones
3-nov
47.337
-0,48%
Londra
14:35
9.656
-0,47%
Francoforte
14:34
23.841
-1,21%
Martedì 4 Novembre 2025, ore 14.51
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Parigi: performance negativa per Hermes
Parigi: performance negativa per Hermes
Migliori e peggiori
,
In breve
04 novembre 2025 - 13.00
Composto ribasso per la
maison di moda francese
, in flessione del 2,17% sui valori precedenti.
Condividi
Leggi anche
Parigi: senza freni Hermes
Parigi: scambi in positivo per Hermes
Parigi: calo per Hermes
Parigi: positiva la giornata per Hermes
Titoli e Indici
Hermes International
-2,41%
Altre notizie
Parigi: scambi negativi per Hermes
Parigi: andamento rialzista per Hermes
Parigi: scambi negativi per Hermes
Parigi: si muove a passi da gigante Hermes
Hermes scivola a Parigi dopo dati vendite trimestre
Hermès, vendite in aumento del 10% nel terzo trimestre con miglioramento in Cina
Guide
TFR in azienda o versato nel fondo pensione? Cosa è meglio: pro e contro di ogni scelta
Il lavoratore dipendente, entro sei mesi dalla prima assunzione, è tenuto a scegliere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione.
leggi tutto