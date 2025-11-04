Parigi: performance negativa per TotalEnergies

compagnia petrolifera e del gas francese

(Teleborsa) - Rosso per la, che sta segnando un calo del 2,06%.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -2,03%, rispetto a -2,8% dell').La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 53,16 Euro. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 52,44. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 52,2.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)