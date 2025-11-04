Milano
14:35
42.937
-0,66%
Nasdaq
3-nov
25.973
0,00%
Dow Jones
3-nov
47.337
-0,48%
Londra
14:35
9.656
-0,47%
Francoforte
14:35
23.845
-1,19%
Martedì 4 Novembre 2025, ore 14.51
Parigi: prevalgono le vendite su Edenred
Parigi: prevalgono le vendite su Edenred
Migliori e peggiori
,
In breve
04 novembre 2025 - 09.50
Ribasso per l'
inventore del buono pasto ticket restaurant
, che tratta in perdita dell'8,54% sui valori precedenti.
Edenred
-7,72%
Guide
TFR in azienda o versato nel fondo pensione? Cosa è meglio: pro e contro di ogni scelta
Il lavoratore dipendente, entro sei mesi dalla prima assunzione, è tenuto a scegliere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione.
leggi tutto