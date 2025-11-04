Milano 17:35
43.262 +0,09%
Nasdaq 19:47
25.515 -1,77%
Dow Jones 19:47
47.045 -0,62%
Londra 17:35
9.715 +0,14%
Francoforte 17:35
23.949 -0,76%

Pesante sul mercato di New York Palantir Technologies

Migliori e peggiori
Pesante sul mercato di New York Palantir Technologies
(Teleborsa) - A picco la società attiva nella creazione di software per assistere le indagini e le operazioni antiterrorismo, che presenta un pessimo -8,07%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Palantir Technologies più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di Palantir Technologies è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 194,3 USD, mentre il primo supporto è stimato a 186,1. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 202,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
