Pesante sul mercato di New York Palantir Technologies

(Teleborsa) - A picco la società attiva nella creazione di software per assistere le indagini e le operazioni antiterrorismo
, che presenta un pessimo -8,07%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Palantir Technologies
più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Palantir Technologies
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 194,3 USD, mentre il primo supporto è stimato a 186,1. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 202,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)