Milano 17:35
43.262 +0,09%
Nasdaq 19:47
25.515 -1,77%
Dow Jones 19:47
47.045 -0,62%
Londra 17:35
9.715 +0,14%
Francoforte 17:35
23.949 -0,76%

Petrolio a 60,31 dollari alle 15:40

Prezzo del greggio Wti a 60,31 dollari per barile alle 15:40.
