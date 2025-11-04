Milano 14:36
42.942 -0,65%
Nasdaq 3-nov
25.973 0,00%
Dow Jones 3-nov
47.337 -0,48%
Londra 14:36
9.655 -0,48%
Francoforte 14:36
23.849 -1,18%

Piazza Affari: brillante l'andamento di Campari

Migliori e peggiori, In breve
Balza in avanti l'azienda attiva nel settore beverage, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,07%.
