Piazza Affari: calo per Interpump

(Teleborsa) - Composto ribasso per il costruttore di pompe ad alta pressione, in flessione dell'1,95% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, si nota che Interpump mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,51%, rispetto a -0,36% del principale indice della Borsa di Milano).


Allo stato attuale lo scenario di breve della società industriale rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 43,67 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 42,97. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 44,37.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
