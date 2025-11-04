Piazza Affari: calo per Interpump

costruttore di pompe ad alta pressione

FTSE MIB

Interpump

principale indice della Borsa di Milano

società industriale

(Teleborsa) - Composto ribasso per il, in flessione dell'1,95% sui valori precedenti.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,51%, rispetto a -0,36% del).Allo stato attuale lo scenario di breve dellarileva una decisa salita con obiettivo individuato a 43,67 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 42,97. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 44,37.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)