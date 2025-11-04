Piazza Affari: calo per Interpump

(Teleborsa) - Composto ribasso per il costruttore di pompe ad alta pressione
, in flessione dell'1,95% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB
, su base settimanale, si nota che Interpump
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,51%, rispetto a -0,36% del principale indice della Borsa di Milano
).
Allo stato attuale lo scenario di breve della società industriale
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 43,67 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 42,97. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 44,37.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)