Milano 14:37
42.942 -0,65%
Nasdaq 3-nov
25.973 0,00%
Dow Jones 3-nov
47.337 -0,48%
Londra 14:37
9.653 -0,50%
Francoforte 14:36
23.852 -1,16%

Piazza Affari: in calo BFF Bank

Composto ribasso per la banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione, in flessione del 2,66% sui valori precedenti.
