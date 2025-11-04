Milano 14:37
Piazza Affari: in calo Sanlorenzo

(Teleborsa) - Rosso per ilproduttore di yacht e superyacht, che sta segnando un calo dell'1,91%.

Lo scenario su base settimanale di Sanlorenzo rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Sanlorenzo, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 33,15 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 33,75. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 32,9.

