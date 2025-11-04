Milano 14:37
Piazza Affari: in calo SOL

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di gas medicali, industriali e agroalimentari, che presenta una flessione del 2,10%.

L'andamento di SOL nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Il quadro tecnico di SOL segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 48,53 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 49,73. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 48,02.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
