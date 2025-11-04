Milano 14:37
Piazza Affari: in calo Telecom Italia

(Teleborsa) - Rosso per la compagnia telefonica, che sta segnando un calo del 2,00%.

La tendenza ad una settimana di Telecom è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'azienda telefonica. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 0,4944 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 0,4857. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 0,4822.

