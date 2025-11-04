Piazza Affari: in calo Telecom Italia

(Teleborsa) - Rosso per la compagnia telefonica
, che sta segnando un calo del 2,00%.
La tendenza ad una settimana di Telecom
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'azienda telefonica
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 0,4944 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 0,4857. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 0,4822.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)