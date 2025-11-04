Milano 17:35
43.262 +0,09%
Nasdaq 19:47
25.515 -1,77%
Dow Jones 19:47
47.045 -0,62%
Londra 17:35
9.715 +0,14%
Francoforte 17:35
23.949 -0,76%

Piazza Affari: performance negativa per il settore assicurativo italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: performance negativa per il settore assicurativo italiano
Vendite diffuse sull'indice delle società assicurative, che continua la giornata a 36.755,1 punti.
Condividi
```