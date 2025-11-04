Piazza Affari: performance negativa per Mediobanca

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per l'istituto di piazzetta Cuccia
, che mostra un decremento dell'1,86%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Mediobanca
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico di medio periodo della banca d'affari italiana
ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 16,5 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 16,7, mentre il primo supporto è stimato a 16,29.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)