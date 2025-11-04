Milano 14:38
42.933 -0,67%
Nasdaq 3-nov
25.973 0,00%
Dow Jones 3-nov
47.337 -0,48%
Londra 14:38
9.655 -0,48%
Francoforte 14:38
23.853 -1,16%

Piazza Affari: performance negativa per Mediobanca

Migliori e peggiori
Piazza Affari: performance negativa per Mediobanca
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per l'istituto di piazzetta Cuccia, che mostra un decremento dell'1,86%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Mediobanca, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo status tecnico di medio periodo della banca d'affari italiana ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 16,5 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 16,7, mentre il primo supporto è stimato a 16,29.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```