Piazza Affari: performance negativa per STMicroelectronics

azienda italo-francese di semiconduttori

FTSE MIB

STMicroelectronics

principale indice della Borsa di Milano

produttore di chip

(Teleborsa) - Sottotono l', che passa di mano con un calo del 2,98%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Lo scenario tecnico delmostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 20,32 Euro con area di resistenza individuata a quota 20,92. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 19,97.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)