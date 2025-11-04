Milano 14:38
42.933 -0,67%
Nasdaq 3-nov
25.973 0,00%
Dow Jones 3-nov
47.337 -0,48%
Londra 14:38
9.655 -0,48%
Francoforte 14:38
23.853 -1,16%

Piazza Affari: rosso per Moltiply Group

Migliori e peggiori
Piazza Affari: rosso per Moltiply Group
(Teleborsa) - Sottotono il broker online per i mutui alle famiglie, che passa di mano con un calo del 2,58%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Moltiply Group rispetto all'indice di riferimento.


Tecnicamente, Moltiply Group è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 46,5 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 44,55. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 48,45.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```