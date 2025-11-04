Piazza Affari: rosso per Moltiply Group

broker online per i mutui alle famiglie

(Teleborsa) - Sottotono il, che passa di mano con un calo del 2,58%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Tecnicamente,è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 46,5 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 44,55. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 48,45.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)