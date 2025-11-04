Milano 14:39
Piazza Affari: si concentrano le vendite su BFF Bank

Piazza Affari: si concentrano le vendite su BFF Bank
(Teleborsa) - Rosso per la banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione, che sta segnando un calo del 2,66%.

Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di BFF Bank rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Le implicazioni di breve periodo di BFF Bank sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 10,79 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 10,49. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 11,09.

