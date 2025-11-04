Piazza Affari: si concentrano le vendite su BFF Bank

banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione

FTSE Italia Mid Cap

BFF Bank

BFF Bank

(Teleborsa) - Rosso per la, che sta segnando un calo del 2,66%.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Le implicazioni di breve periodo disottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 10,79 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 10,49. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 11,09.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)