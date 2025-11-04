Piazza Affari: si concentrano le vendite su Buzzi

società attiva nel settore del cemento

(Teleborsa) - Pressione sulla, che tratta con una perdita del 3,63%.Il movimento di, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.La tendenza di breve diè in rafforzamento con area di resistenza vista a 51,45 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 49,61. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 53,29.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)