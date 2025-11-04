Milano 14:39
42.933 -0,67%
Nasdaq 3-nov
25.973 0,00%
Dow Jones 3-nov
47.337 -0,48%
Londra 14:39
9.655 -0,48%
Francoforte 14:39
23.850 -1,17%

Piazza Affari: si concentrano le vendite su Buzzi

Migliori e peggiori
Piazza Affari: si concentrano le vendite su Buzzi
(Teleborsa) - Pressione sulla società attiva nel settore del cemento, che tratta con una perdita del 3,63%.

Il movimento di Buzzi, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE MIB, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


La tendenza di breve di Buzzi è in rafforzamento con area di resistenza vista a 51,45 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 49,61. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 53,29.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```