PLATINUM del 3/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 3 novembre
Allunga timidamente il passo il metallo bianco-argenteo, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,48%.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il platino, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 1.561,8. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 1.607,3 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 1.544,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)