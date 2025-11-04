Safilo prosegue il buyback e acquista 575.000 azioni

(Teleborsa) - Safilo Group
, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato
, dal 27 al 31 ottobre 2025, complessivamente 575.000 azioni ordinarie
al prezzo medio di 1,736087 euro per azione, per un controvalore
pari a 998.250,15 euro
.
Al 31 ottobre, la Società ha acquistato, a partire dall’avvio del Programma, complessive 10.452.492 azioni ordinarie e pertanto, tenuto conto delle azioni già in portafoglio, detiene un totale di 21.452.492 azioni ordinarie proprie, pari a circa il 5,17% delle azioni in circolazione.
Nel frattempo, in Borsa, il Produttore di occhiali da sole e da vista
, fa un passo indietro rispetto al prezzo di chiusura precedente, attestandosi a 1,68 euro, con un calo dello 0,83%.