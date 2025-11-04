Milano 14:19
42.949 -0,63%
Nasdaq 3-nov
25.973 0,00%
Dow Jones 3-nov
47.337 -0,48%
Londra 14:19
9.662 -0,41%
Francoforte 14:19
23.854 -1,16%

Safilo prosegue il buyback e acquista 575.000 azioni

Azioni proprie, Finanza
Safilo prosegue il buyback e acquista 575.000 azioni
(Teleborsa) - Safilo Group, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato, dal 27 al 31 ottobre 2025, complessivamente 575.000 azioni ordinarie al prezzo medio di 1,736087 euro per azione, per un controvalore pari a 998.250,15 euro.

Al 31 ottobre, la Società ha acquistato, a partire dall’avvio del Programma, complessive 10.452.492 azioni ordinarie e pertanto, tenuto conto delle azioni già in portafoglio, detiene un totale di 21.452.492 azioni ordinarie proprie, pari a circa il 5,17% delle azioni in circolazione.

Nel frattempo, in Borsa, il Produttore di occhiali da sole e da vista, fa un passo indietro rispetto al prezzo di chiusura precedente, attestandosi a 1,68 euro, con un calo dello 0,83%.

Condividi
```