Safilo prosegue il buyback e acquista 575.000 azioni

Safilo Group

Produttore di occhiali da sole e da vista

(Teleborsa) -, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver, dal 27 al 31 ottobre 2025, complessivamenteal prezzo medio di 1,736087 euro per azione, per unpari aAl 31 ottobre, la Società ha acquistato, a partire dall’avvio del Programma, complessive 10.452.492 azioni ordinarie e pertanto, tenuto conto delle azioni già in portafoglio, detiene un totale di 21.452.492 azioni ordinarie proprie, pari a circa il 5,17% delle azioni in circolazione.Nel frattempo, in Borsa, il, fa un passo indietro rispetto al prezzo di chiusura precedente, attestandosi a 1,68 euro, con un calo dello 0,83%.