Si muove in ribasso Telefonica a Madrid

(Teleborsa) - Si muove in perdita l'azienda di telefonia spagnola, che è in forte flessione, mostrando una perdita dell'8,99% sui valori precedenti.

L'andamento della società spagnola operante nel settore delle telecomunicazioni nella settimana, rispetto all'Ibex 35, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Telefonica, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 3,798 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 4,025. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 3,689.

