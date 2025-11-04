Si muove in ribasso Telefonica a Madrid

(Teleborsa) - Si muove in perdita l'azienda di telefonia spagnola
, che è in forte flessione, mostrando una perdita dell'8,99% sui valori precedenti.
L'andamento della società spagnola operante nel settore delle telecomunicazioni
nella settimana, rispetto all'Ibex 35
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Telefonica
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 3,798 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 4,025. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 3,689.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)