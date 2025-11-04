Societe Generale e Lombard Odier Investment Managers lanciano fondo di copertura del rischio estremo

(Teleborsa) - Societe Generale
, attraverso la propria divisione di asset management Societe Generale Investment Solutions (France)
(“SG IS (France)”), in qualità di società di gestione e gestore degli investimenti, ha lanciato un nuovo Tail Risk Hedging Fund
, progettato per offrire agli investitori istituzionali
un apprezzamento del capitale nel lungo periodo e, in particolare, nei periodi di stress dei mercati, grazie all’esposizione a strategie di copertura del rischio estremo e di carry
.
Il fondo è gestito in sub-advisory da Lombard Odier Investment Managers
(LOIM) e guidato dal gestore di portafoglio Arnaud Saint-Sauveur, esperto di lunga esperienza con una comprovata competenza nella gestione di strategie di copertura del rischio estremo.
Denominato SG29 MAS – LOIM Tail Risk Fund, questo nuovo prodotto mira a supportare gli investitori istituzionali nella gestione della loro esposizione globale ai mercati finanziari durante i periodi di elevata volatilità e imprevedibilità
, offrendo resilienza, integrando le allocazioni principali e favorendo la stabilità di portafoglio nel lungo termine.
Il fondo si basa sul SG LOIM Tail Index
, un indice proprietario sviluppato congiuntamente dalla piattaforma Quantitative Investment Strategies (QIS) di Societe Generale, da SG IS (France) e da Lombard Odier Investment Managers. Questo indice unisce l’esperienza di Societe Generale nella strutturazione di soluzioni d’investimento innovative e strategie quantitative con la profonda competenza di LOIM nella progettazione e gestione di portafogli difensivi.
Il lancio rappresenta un passo significativo nella collaborazione
tra Societe Generale e Lombard Odier Investment Managers, unendo le forze di due importanti istituzioni finanziarie per offrire soluzioni sofisticate di gestione del rischio.Jean-Pascal Porcherot, Managing Partner del Gruppo Lombard Odier e Co-Head di LOIM
, ha commentato: “Siamo onorati che Societe Generale abbia scelto di collaborare con LOIM per questo fondo, una testimonianza della nostra competenza e della nostra comprovata esperienza nelle strategie d’investimento quantitative. I periodi di turbolenza dei mercati richiedono strategie solide. Questo fondo mira a offrire agli investitori fiducia, fornendo protezione contro scenari estremi di ribasso, riducendo al contempo il costo di carry in diversi contesti di mercato.”Guillaume Arnaud, Global Head di QIS di Societe Generale
, ha aggiunto: “Questa iniziativa riflette il nostro impegno verso l’innovazione nelle soluzioni quantitative e il nostro obiettivo di aiutare i clienti a orientarsi in mercati sempre più complessi. Nell’attuale contesto, gli investitori cercano modalità efficienti per aggiungere protezione dal rischio estremo ai propri portafogli. Il fondo mira a rispondere a questa esigenza offrendo uno strumento conveniente che integri le allocazioni principali e favorisca la stabilità di lungo periodo.”