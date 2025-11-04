Societe Generale e Lombard Odier Investment Managers lanciano fondo di copertura del rischio estremo

Societe Generale

(Teleborsa) -, attraverso la propria divisione di asset management(“SG IS (France)”), in qualità di società di gestione e gestore degli investimenti, ha lanciato un nuovo, progettato per offrire agliun apprezzamento del capitale nel lungo periodo e, in particolare, nei periodi di stress dei mercati, grazie all’esposizione aIl fondo è gestito in sub-advisory da(LOIM) e guidato dal gestore di portafoglio Arnaud Saint-Sauveur, esperto di lunga esperienza con una comprovata competenza nella gestione di strategie di copertura del rischio estremo.Denominato SG29 MAS – LOIM Tail Risk Fund, questo nuovo prodotto mira a supportare gli investitori istituzionali nella gestione della loro esposizione globale ai mercati finanziari durante i, offrendo resilienza, integrando le allocazioni principali e favorendo la stabilità di portafoglio nel lungo termine.Il fondo si basa sul, un indice proprietario sviluppato congiuntamente dalla piattaforma Quantitative Investment Strategies (QIS) di Societe Generale, da SG IS (France) e da Lombard Odier Investment Managers. Questo indice unisce l’esperienza di Societe Generale nella strutturazione di soluzioni d’investimento innovative e strategie quantitative con la profonda competenza di LOIM nella progettazione e gestione di portafogli difensivi.Il lancio rappresenta untra Societe Generale e Lombard Odier Investment Managers, unendo le forze di due importanti istituzioni finanziarie per offrire soluzioni sofisticate di gestione del rischio., ha commentato: “Siamo onorati che Societe Generale abbia scelto di collaborare con LOIM per questo fondo, una testimonianza della nostra competenza e della nostra comprovata esperienza nelle strategie d’investimento quantitative. I periodi di turbolenza dei mercati richiedono strategie solide. Questo fondo mira a offrire agli investitori fiducia, fornendo protezione contro scenari estremi di ribasso, riducendo al contempo il costo di carry in diversi contesti di mercato.”, ha aggiunto: “Questa iniziativa riflette il nostro impegno verso l’innovazione nelle soluzioni quantitative e il nostro obiettivo di aiutare i clienti a orientarsi in mercati sempre più complessi. Nell’attuale contesto, gli investitori cercano modalità efficienti per aggiungere protezione dal rischio estremo ai propri portafogli. Il fondo mira a rispondere a questa esigenza offrendo uno strumento conveniente che integri le allocazioni principali e favorisca la stabilità di lungo periodo.”