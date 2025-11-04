Milano
14:39
42.933
-0,67%
Nasdaq
3-nov
25.973
0,00%
Dow Jones
3-nov
47.337
-0,48%
Londra
14:39
9.655
-0,48%
Francoforte
14:39
23.850
-1,17%
Martedì 4 Novembre 2025, ore 14.56
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Spagna, Disoccupazione in ottobre
Spagna, Disoccupazione in ottobre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
04 novembre 2025 - 09.30
Spagna,
Disoccupazione in ottobre pari a 22,1K unità
, in aumento rispetto al precedente -4,8K unità (la previsione era 5,2K unità).
Condividi
Leggi anche
Spagna, disoccupazione in aumento a ottobre
Spagna, Tasso disoccupazione (QoQ) nel terzo trimestre
Germania, Tasso disoccupazione in ottobre
Spagna, disoccupazione trimestrale sale al 10,4%
Altre notizie
Prezzi consumo Spagna (YoY) in ottobre
Prezzi consumo Spagna (MoM) in ottobre
Appuntamenti macroeconomici del 30 ottobre 2025
Appuntamenti macroeconomici: settimana del 27 ottobre 2025
Appuntamenti macroeconomici del 14 ottobre 2025
Appuntamenti macroeconomici del 4 novembre 2025
Guide
TFR in azienda o versato nel fondo pensione? Cosa è meglio: pro e contro di ogni scelta
Il lavoratore dipendente, entro sei mesi dalla prima assunzione, è tenuto a scegliere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione.
leggi tutto