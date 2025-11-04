Telefónica punta sulla crescita e taglia il dividendo. Il mercato reagisce male

Telefonica

(Teleborsa) - Si muove in forte ribasso il titoloche mostra un -9,51% sulla piazza di Madrid.Il gruppo spagnolo delle telecomunicazioni ha presentato "Transform & Grow" in occasione del Capital Markets Day, un nuovo piano strategico quinquennale concepito per guidare la crescita, creare valore a lungo termine e rafforzare la propria leadership nei principali mercati - Spagna, Germania, Regno Unito e Brasile - accelerando al contempo l'evoluzione tecnologica, operativa e commerciale.Tuttavia, il mercato ha reagito male allaannunciata dalla società, pari a 1,08 miliardi di euro, nei nove mesi del 2025. Nel terzo trimestre, ha visto scivolare l'utile a 271 milioni di euro contro i 493 del 2024.Ilha raggiunto 8,96 miliardi di euro nel terzo trimestre (-1,6%) e 26,97 miliardi nei nove mesi (-2,8%).Telefónica ha annunciato, inoltre, cheper il prossimo anno, all'interno di una nuova strategia che sposterà il focus sulla crescita.