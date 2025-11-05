Milano 10:38
43.078 -0,43%
Nasdaq 4-nov
25.436 0,00%
Dow Jones 4-nov
47.085 0,00%
Londra 10:38
9.702 -0,13%
Francoforte 10:38
23.764 -0,77%

Analisi Tecnica: EUR/CHF del 4/11/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 4 novembre

Seduta trascurata per il cambio Euro / CHF, che archivia la giornata con un timido -0,02%.

Lo status tecnico di breve periodo dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 0,9338. Rischio di eventuale correzione fino al target 0,9276. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 0,94.


