Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 4/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 4 novembre
Appiattita la performance del principale indice della Borsa di Milano, che porta a casa un trascurabile +0,09%.
Lo status tecnico del FTSE MIB è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 43.291, mentre il primo supporto è stimato a 43.204. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 43.378.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)