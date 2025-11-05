Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 4/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 4 novembre
Sostanziale invarianza per indice spagnolo, che archivia la seduta con un 0%.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di IBEX 35. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 16.113,5, con il supporto più immediato individuato in area 15.996. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 15.955,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)