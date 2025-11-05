Milano 10:40
43.103 -0,37%
Nasdaq 4-nov
25.436 0,00%
Dow Jones 4-nov
47.085 0,00%
Londra 10:40
9.703 -0,12%
Francoforte 10:40
23.790 -0,66%

Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 4/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 4 novembre

In forte ribasso il Nasdaq Composite, che chiude la seduta con un disastroso -2,04%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del Nasdaq Composite, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 23.755,2. Primo supporto visto a 23.145,4. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 22.942,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
