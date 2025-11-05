Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 4/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 4 novembre
In forte ribasso il Nasdaq Composite, che chiude la seduta con un disastroso -2,04%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del Nasdaq Composite, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 23.755,2. Primo supporto visto a 23.145,4. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 22.942,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)