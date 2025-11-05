Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 4/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 4 novembre
Chiusura in profondo rosso per l'indice nipponico, che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa dell'1,93%.
Le implicazioni di medio periodo del Nikkei 225 confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 51.767,6 con primo supporto visto a 49.676,2. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 48.952,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)