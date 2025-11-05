Milano 10:40
43.103 -0,37%
Nasdaq 4-nov
25.436 0,00%
Dow Jones 4-nov
47.085 0,00%
Londra 10:40
9.703 -0,12%
Francoforte 10:40
23.790 -0,66%

Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 4/11/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 4 novembre

Chiusura in profondo rosso per l'indice nipponico, che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa dell'1,93%.

Le implicazioni di medio periodo del Nikkei 225 confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 51.767,6 con primo supporto visto a 49.676,2. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 48.952,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
