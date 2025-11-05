Milano 10:40
Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 4/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 4 novembre

Modesta la performance per l'indice svizzero, che ha registrato un marginale guadagno a 12.306,9.

Lo status tecnico di medio periodo dello SMI (Swiss Market Index) rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 12.335,8, mentre i supporti sono stimati a 12.256,2. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 12.415,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
