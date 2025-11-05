Milano 4-nov
43.262 0,00%
Nasdaq 4-nov
25.436 -2,07%
Dow Jones 4-nov
47.085 -0,53%
Londra 4-nov
9.715 0,00%
Francoforte 4-nov
23.949 0,00%

Borsa: Discesa moderata per Hong Kong, in ribasso dello 0,28%

L'Indice Hang Seng termina a 25.878,85 punti

Hong Kong porta a casa un calo dello 0,28%, con chiusura a 25.878,85 punti.
