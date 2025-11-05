Milano 10:43
43.108 -0,36%
Nasdaq 4-nov
25.436 0,00%
Dow Jones 4-nov
47.085 0,00%
Londra 10:43
9.703 -0,12%
Francoforte 10:43
23.789 -0,67%

Francoforte: calo per Hensoldt

Migliori e peggiori
Francoforte: calo per Hensoldt
(Teleborsa) - Rosso per Hensoldt, che sta segnando un calo del 2,34%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Germany MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Hensoldt rispetto al Germany MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Hensoldt, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 89,07 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 90,87 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 88,33.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```