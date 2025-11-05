Madrid: performance negativa per Indra

(Teleborsa) - Ribasso per la multinazionale spagnola operante nel settore IT
, che presenta una flessione del 2,04%.
Il confronto del titolo con l'Ibex 35
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Indra
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
La tendenza di breve dell'azienda spagnola leader nel campo dell'IT
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 50,68 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 49,41. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 51,95.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)