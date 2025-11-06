Milano 5-nov
Analisi Tecnica: indice DAX del 5/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 5 novembre

Seduta in frazionale rialzo per il principale indice di Francoforte, che ha terminato gli scambi in aumento a 24.049,7.

Le tendenza di medio periodo del DAX si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 24.138,4. Supporto stimato a 23.955,1. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 24.321,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
