Milano 5-nov
43.438 0,00%
Nasdaq 5-nov
25.620 +0,72%
Dow Jones 5-nov
47.311 +0,48%
Londra 5-nov
9.777 0,00%
Francoforte 5-nov
24.050 0,00%

Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 5/11/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 5 novembre

Modesto guadagno per il Nasdaq Composite, che avanza di poco a +0,65%.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del Nasdaq Composite. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 23.773,5, con il supporto più immediato individuato in area 23.287,4. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 23.075.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
