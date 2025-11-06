Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 5/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 5 novembre
Modesto guadagno per il Nasdaq Composite, che avanza di poco a +0,65%.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del Nasdaq Composite. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 23.773,5, con il supporto più immediato individuato in area 23.287,4. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 23.075.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)